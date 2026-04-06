Pri pobreží Talianska zachránili 32 migrantov, 71 je nezvestných
Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zomrelo tento rok v Stredozemnom mori už najmenej 683 migrantov.
Autor TASR
Rím 6. apríla (TASR) — Posádky dvoch obchodných lodí zachránili počas veľkonočného víkendu v Stredozemnom mori pri pobreží Talianska 32 migrantov, ktorí sa ocitli v núdzi, keď sa pokúšali dostať z Líbye do Európy. Z vody vytiahli aj dve telá bez známok života. Ďalších 71 ľudí je nezvestných, uviedli v nedeľu podľa agentúry Reuters humanitárne organizácie Mediterranea Saving Humans a Sea-Watch.
Zachránených migrantov a obe telá prevzala talianska pobrežná stráž a previezla ich na ostrov Lampedusa. Preživší tvrdili, že na lodi bolo pôvodne 105 ľudí, no väčšina z nich sa po nehode utopila.
Talianske ministerstvo vnútra sa k týmto informáciám odmietlo vyjadriť a pobrežná stráž na otázky agentúry Reuters bezprostredne nereagovala.
Plavbu v Stredozemnom mori tento rok často komplikujú nepriaznivé poveternostné podmienky. Vďaka nim je počet migrantov, ktorí sa vydávajú zo severnej Afriky na nebezpečnú cestu do Európy, v tomto čase nižší ako v minulých rokoch. Zároveň stúpol počet obetí medzi tými, ktorí sa na ňu napriek tomu vydajú.
Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zomrelo tento rok v Stredozemnom mori už najmenej 683 migrantov, čo je jeden z najvyšších počtov od začiatku systematického zaznamenávania v roku 2014. Odborníci však predpokladajú, že skutočný počet obetí je výrazne vyšší.
