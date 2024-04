Pri pobreží Tuniska našli telá 19 migrantov

Tunis 24. apríla (TASR) - Pri pobreží Tuniska našli v utorok telá 19 ľudí, informovala tamojšia pobrežná stráž. TASR o tom informuje na základe agentúry AP.



Telá našla v blízkosti prístavných miest Mahdíja a Sfax, druhého najväčšieho prístavného mesta v krajine, kde sa migranti v posledných týždňoch dostali do konfliktu s políciou. Ide o jeden z hlavných východiskových bodov pre migrantov, ktorí sa snažia dostať cez Stredozemné more do Európy.



Napriek rizikám sa migranti naďalej pokúšajú o nebezpečnú plavbu zo severnej Afriky do Európy a na člnoch sa vydávajú z Maroka, Alžírska, Tuniska a Líbye do Talianska, Grécka, na Maltu a na španielske Kanárske ostrovy.



Tento rok prišlo do Európy po mori viac ako 49.000 ľudí, z toho ich išlo viac než 7000 z Tuniska do Talianska. Podľa Organizácie Spojených národov sa o cestu pokúsilo oveľa viac ľudí, vrátane tisícov, ktorých zadržali severoafrické úrady, a približne 473 ľudí, ktorých považujú za mŕtvych alebo nezvestných.



Politici na oboch stranách Stredozemného mora zameriavajú svoje migračné politiky najmä na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a rozbíjanie sietí prevádzačov. Tuniské úrady v utorok oznámili, že zadržali päť pašerákov. Za obchodovanie s ľuďmi sa zvyčajne udeľujú vysoké tresty až do 20 rokov väzenia.