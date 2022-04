Pri pobreží Tuniska sa potopil tanker so 750 tonami nafty

Tunis 16. apríla (TASR) - Pri juhovýchodnom pobreží Tuniska sa potopil tanker vezúci 750 ton motorovej nafty. Náklad zatiaľ neuniká do mora a posádku sa podarilo dostať do bezpečia. Miestne úrady robia všetko pre to, aby zabránili environmentálnej katastrofe v regióne. O ďalších opatreniach rozhodne výbor civilnej ochrany, povedal agentúre AFP hovorca miestneho súdu.



Tanker Xelo plaviaci sa pod vlajkou Rovníkovej Guiney z egyptského prístavu Dumját na ostrov Malta požiadal v piatok večer o povolenie vplávať do tuniských vôd z dôvodu zlých poveternostných podmienok. V Gábeskom zálive, nazývaným aj Malá Syrta, asi sedem kilometrov od pobrežia však loď začala naberať vodu, informovalo tuniské ministerstvo životného prostredia.



Keď už voda v strojovni siahala do výšky dva metre, úrady sa rozhodli evakuovať sedemčlennú posádku, ktorú tvorili námorníci z Gruzínska, Azerbajdžanu a Turecka. Po zbežnej lekárskej prehliadke ju ubytovali v hoteli.



Podľa stránky shiptracker.com je tanker Xelo 58 metrov dlhý a deväť metrov široký.



Gábeský záliv je rybárskou oblasťou, ekologickí aktivisti však tvrdia, že jeho vody znečisťuje továreň na spracovanie fosfátov nachádzajúca sa neďaleko mesta Gábes.



Predchádzajúce podobné nešťastie sa stalo v októbri 2018, keď tuniská nákladná loď Ulysse narazila do cyperského plavidla Virginia, ktorá kotvila asi 30 kilometrov od severného cípu francúzskeho ostrova Korzika, pričom do Stredozemného mora uniklo asi 520 metrov kubických paliva.