Pri pobreží Tuniska sa utopilo najmenej 23 migrantov

Tunis 2. júna (TASR) - Najmenej 23 migrantov z Afriky sa utopilo pri stroskotaní lode pri pobreží Tuniska, keď sa pokúsili preplaviť cez Stredozemné more z Líbye do Talianska, uviedla v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na tuniský Červený polmesiac.



"(Tuniské) námorníctvo zachránilo 70 migrantov, 23 ďalších sa utopilo. Loď prevážala viac ako 90 migrantov a vyrazila z Líbye do Európy," uviedol pre Reuters oficiálny predstaviteľ Červeného polmesiaca Mongi Slim.



Námorníctvo okrem toho zachránilo 39 ďalších migrantov, ktorí sa nachádzali na inom člne. Ten sa potopil pri tuniskom meste Sfax, dodal Reuters.