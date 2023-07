Pri pobreží Tuniska sa v prvej polovici roka utopili stovky migrantov

Tunis 27. júla (TASR) - Takmer 800 migrantov za prvých šesť mesiacov tohto roka zahynulo pri brehoch Tuniska pri pokusoch dostať sa do Európy. Vo štvrtok to oznámila tuniská národná garda. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Z mora sa podarilo vyzdvihnúť 789 tiel, z toho 102 Tunisanov, zvyšok tvorili cudzinci a neznáme osoby," uviedol hovorca tuniskej národnej gardy Houcem Eddine Jebabli.



Od 1. januára do 20. júna tohto roka sa podarilo zachrániť 34.290 migrantov. V rovnakom období minulého roka ich bolo 9217. Väčšina z nich pochádzala zo subsaharskej Afriky.



Tunisko je obľúbeným východiskovým bodom pre utečencov, keďže talianske pobrežie je odtiaľ vzdialené len približne 200 kilometrov. Cez Stredozemné more sa však často vydávajú v člnoch, ktoré nie sú plavbyschopné.



Talianska vláda uviedla, že tento rok dorazilo k pobrežiu krajiny viac ako 80.000 ľudí. Väčšina z nich vyplávala z Tuniska a Líbye.



Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) od roku 2014 na nebezpečnej trase v centrálnej oblasti Stredozemného mora zahynulo viac ako 20.000 ľudí.