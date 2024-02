Pri pobreží Tuniska zahynulo alebo zmizlo minulý rok vyše 1300 ľudí

Tunisko 13. februára (TASR) - Najmenej 1313 migrantov vlani pri pobreží Tuniska zahynulo alebo sa stratilo na mori pri pokusoch dostať sa do Európy. V utorok to uviedla organizácia Tuniské fórum pre hospodárske a sociálne práva (FTDES) s tým, že ide o rekordný počet. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa FTDES najmenej dve tretiny migrantov, ktorí vlani prišli pri brehoch tejto africkej krajiny o život alebo zmizlo, pochádzali zo subsaharskej Afriky. Počet prípadov zodpovedal približne polovici prípadov úmrtí a nezvestných v Stredozemnom mori v roku 2023, dodala organizácia.



Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vlani zomrelo alebo zmizlo pri snahe prekročiť Stredozemné more približne 2498 ľudí, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 75 percent.



Z Tuniska a z Líbye sa vydávajú na cestu za lepším životom do Európy tisíce migrantov utekajúcich pred konfliktami a zlou ekonomickou situáciou.



Počet odchodov z Tuniska vzrástol minulý rok po februárovom príhovore prezidenta Kaísa Saída, ktorý odsúdil "hordy" nelegálnych migrantov ako demografickú hrozbu voči jeho krajine.