Pri pobreží Turecka sa potopil čln s migrantmi, zomreli deviati ľudia

stanbul 3. mája (TASR) - Štyri ženy a päť detí prišlo o život po tom, ako sa v Egejskom mori pri pobreží Turecka potopil čln prevážajúci migrantov. S odvolaním sa na pobrežnú stráž o tom v piatok informovala agentúra DPA.



Piatich ľudí - jednu ženu, dieťa a troch mužov - sa podarilo podľa pobrežnej stráže zachrániť.



Plavidlo sa prevrátilo neďaleko tureckého pobrežného mesta Ayvalik, ktoré sa nachádza v blízkosti gréckeho ostrova Lesbos.



Národnosť migrantov nebola bezprostredne známa.



V člne sa zrejme nachádzalo 17 ľudí, uviedla pobrežná stráž vychádzajúc zo svedeckých výpovedí zachránených osôb. Na mieste prebiehalo pátranie po ďalších dvoch migrantoch a predpokladanom pašerákovi.



Cieľom migrantov odchádzajúcich v dôsledku chudoby a ozbrojených konfliktov z krajín Blízkeho východu je dostať sa cez Turecko do Grécka, ktoré je členských štátom Európskej únie, a odtiaľ postupne prejsť do niektorej z bohatších krajín Únie.



Dohoda o kontrole toku migrantov, ktorú v roku 2016 uzavreli EÚ a Turecko, síce ich prílev výrazne zmiernila, napriek tomu sa však mnohí vydávajú na nebezpečnú púť do Únie.



Turecko prijalo štyri milióny utečencov, z nich približne 3,6 milióna pochádza zo susednej Sýrie.