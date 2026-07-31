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Pri pokuse doplávať do španielskej Ceuty zomrelo najmenej 18 ľudí
Počet obetí môže v najbližších hodinách ďalej rásť.
Autor TASR
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Madrid 31. júla (TASR) - Najmenej 18 ľudí zomrelo vo štvrtok pri pokuse doplávať do severoafrickej španielskej enklávy Ceuta. Informoval o tom denník El País s odvolaním sa na policajné zdroje, píše TASR.
Prvotné správy podľa španielskeho denníka naznačujú, že sa osoby pri pokuse dosiahnuť pobrežie Ceuty utopili. Počet obetí môže v najbližších hodinách ďalej rásť.
Tisíce migrantov počas stredy a štvrtka bez povolenia prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina sa na jej územie dostala po mori. Španielsko vo štvrtok večer oznámilo, že do enklávy vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže.
Prvotné správy podľa španielskeho denníka naznačujú, že sa osoby pri pokuse dosiahnuť pobrežie Ceuty utopili. Počet obetí môže v najbližších hodinách ďalej rásť.
Tisíce migrantov počas stredy a štvrtka bez povolenia prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina sa na jej územie dostala po mori. Španielsko vo štvrtok večer oznámilo, že do enklávy vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže.