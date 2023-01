Pri pokuse doplaviť sa do Španielska zahynulo vlani 2390 migrantov

Madrid 18. januára (TASR) - Celkovo 2390 migrantov vlani zomrelo alebo sa stratilo na mori pri pokusoch dostať sa do Španielska. Oproti roku 2021 ide o pokles, oznámila v stredu mimovládna organizácia Caminando Fronteras. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Medzi migrantmi, ktorí zahynuli, bolo aj 288 žien a 101 detí. Približne 1784 migrantov zahynulo pri pokusoch doplaviť sa na španielske Kanárske ostrovy.



Caminando Fronteras vo svojej správe upozornila na to, že čoraz populárnejšou sa stáva trasa z Alžírska na východné pobrežie Španielska. Vlani zahynulo na tejto trase najmenej 464 ľudí.



Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pri pokuse doplaviť sa do Európy prišlo vlani o život 2556 ľudí.



Z údajov španielskeho ministerstva vnútra vyplýva, že počet nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Španielska v roku 2022 klesol o 25,6 percenta. Oproti tomu počet ľudí, ktorí sa snažili nelegálne dostať z Maroka cez španielske enklávy v Afrike: Ceutu a Melillu, vzrástol o 24,1 percenta.