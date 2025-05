Pri pokuse dostať sa do Británie zahynula žena a dieťa

Londýn 21. mája (TASR) - Pri pokuse o nedovolenú nočnú plavbu cez Lamanšský prieliv z Francúzska do Británie zomreli v stredu žena a osemročný chlapec, informovalo francúzske námorníctvo. Obete našli v bezvedomí na palube malého člna s ďalšími takmer 80 migrantmi na severe Francúzska, informuje TASR na základe správy agentúry AP a AFP.



Podľa AFP pochádzali obe obete z Turecka. Plavidlo francúzskeho vojenského námorníctva okrem nich vzalo na palubu ďalších desať ľudí, ktorí požiadali o záchranu, a prepravilo ich do francúzskeho prístavu Calais. Zvyšné osoby na palube člna potom pokračovali do britských vôd.



Podľa francúzskych úradov stúpol počet úmrtí na tejto riskantnej migračnej trase tento týždeň na najmenej tri. Začiatkom týždňa zahynula jedna osoba a ďalšiu vyhlásili za nezvestnú po tom, ako sa čln s migrantmi preťažil a zlomil počas pokusu o nočný prechod cez Lamanšský prieliv. Telo nezvestnej osoby sa podľa francúzskych námorných orgánov nenašlo.



Britská vláda informovala, že v roku 2025 sa do Spojeného kráľovstva cez Lamanšský prieliv doteraz dostalo na malých člnoch viac ako 12.500 ľudí. Podľa AP pri pokuse dostať sa na britské územie zahynulo v tomto roku doposiaľ 14 ľudí.