Pri pokuse dostať sa do Talianska zahynulo šesť Sýrčanov

Rím 12. septembra (TASR) - Šesť Sýrčanov vrátane troch detí zomrelo od smädu a hladu, keď sa pokúsili preplaviť cez Stredozemné more na provizórnom člne, uviedol v pondelok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Na člne bolo viac ako 30 ľudí a mnohí z tých, čo prežili sú v "mimoriadne vážnom" zdravotnom stave. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Je to neprijateľné. Posilnenie záchrany na mori je jediným spôsobom, ako zabrániť takýmto tragédiám," uviedla predstaviteľka UNHCR v Taliansku Chiara Cardolettiová.



Medzi obeťami sú deti vo veku jeden, dva a 12 rokov a traja dospelí vrátane starej mamy a matky detí, spresňuje UNHCR. Všetkých 26 preživších prijali zdravotnícke zariadenia v meste Pozzallo na Sicílii.



Podľa Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX) sa cez Stredozemné more do krajín EÚ od januára do júla vydalo viac ako 42.000 migrantov, čo je o 44 percent viac ako za prvých sedem mesiacov v roku 2021. Podľa údajov UNHCR od začiatku roka tu prišlo o život zhruba 1200 ľudí.