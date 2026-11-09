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Pri pokuse dostať sa na Krétu zahynulo 21 migrantov

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Migranti sa zhromažďujú na móle po tom, čo ich v pondelok 9. novembra 2026 v rámci záchrannej operácie pri gréckom ostrove Kréta dopravili na breh v prístave Kaloi Limenes. Foto: TASR/AP

Na jednom z člnov našli osem tiel a na druhom ďalších dvanásť.

Autor TASR
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Atény 9. novembra (TASR) - Pri pokuse dostať sa na grécky ostrov Kréta, ktorý je hlavnou destináciou pre migrantov smerujúcich z Afriky do EÚ, zahynulo počas víkendu 21 ľudí, uviedli v pondelok úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Na jednom z člnov našli osem tiel a na druhom ďalších dvanásť. Z oboch plavidiel sa záchranným zložkám podarilo vyslobodiť približne 40 ľudí, informovala v pondelok grécka pobrežná stráž. Ďalšie telo objavili v pondelok popoludní.

Námorná polícia v sobotu neskoro večer spustila záchrannú akciu po tom, ako jeden z člnov vyslal núdzový signál, pričom silný vietor sťažoval podmienky na mori, uviedla pobrežná stráž.

Ďalších približne 28 ľudí, ktorí nehodu prežili, a jedno telo - všetci sudánski štátni príslušníci, vyzdvihla iná loď plaviaca sa neďaleko. Následne ich policajné plavidlo dopravilo na Krétu, uviedli v nedeľu úrady.

Dvaja sudánski občania, z ktorých jeden mal 16 rokov, boli zadržaní po tom, čo ich preživší identifikovali ako podozrivých prevádzačov. V noci na pondelok pobrežná stráž našla ich čln, v ktorom bolo ďalších sedem tiel.

V rámci samostatného prípadu bolo v pondelok južne od ostrova nájdených 12 tiel na plavidle, pričom 18 ľudí sa podarilo zachrániť, uviedla pobrežná stráž.

Grécka pobrežná stráž a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) podľa prístavných orgánov v pondelok celkovo zachránili 105 ľudí.

V uplynulých mesiacoch podnikli tisíce migrantov nebezpečnú plavbu cez more zo severných brehov Afriky do Grécka. To leží na jednej z najvyužívanejších trás, cez ktoré utekajú ľudia pred konfliktmi a chudobou v Afrike, na Blízkom východe a v Ázii do Európy.

Mnohé z týchto pokusov sa končia smrťou. Podľa agentúry OSN pre utečencov doteraz v roku 2026 dorazilo do Grécka viac ako 37.000 migrantov, pričom viac než 22.000 z nich zakotvilo práve na Kréte, najväčšom gréckom ostrove.

V reakcii na vlnu migrantov vláda oznámila plány na otvorenie dočasného ubytovacieho komplexu v blízkosti Heraklionu, najväčšieho mesta na ostrove.
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