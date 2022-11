Pri pokuse na hodine chémie sa zranilo 11 žiakov a učiteľ

Sydney 21. novembra (TASR) - Najmenej 11 žiakov na základnej škole v Sydney utrpelo zranenia po tom, čo sa nevydaril vedecký pokus na hodine chémie. Dve deti museli s vážnymi popáleninami previezť do nemocnice. V pondelok o tom informovali tamojšie médiá. TASR správu prevzala zo stanice BBC a denníka The Guardian.



Podľa novín Sydney Morning Herald žiaci vo veku 10–11 rokov robili na hodine chémie, prebiehajúcej na školskom dvore, experiment známy ako faraónov had, pri ktorom sa do piesku zmiešaného s denaturovaným liehom nasype zmes cukru a sódy bikarbóny. Tá sa následne zapáli a chemikálie vytvoria čierneho penového "hada".



Záchranné zložky uviedli, že priebeh pokusu ovplyvnil vietor, ktorý na školskom dvore rozptýlil časti použitého materiálu. Deti v dôsledku toho utrpeli popáleniny na tvári, hrudi, bruchu a nohách. Ľahšie zranenia utrpel aj učiteľ.



Incident bude podľa vyjadrenia miestnych úradov predmetom vyšetrovania.