Pri pokuse o prekročenie Lamanšského prielivu zahynuli migranti

Paríž 5. októbra (TASR) - Pri pokuse o prekročenie Lamanšského prielivu z Francúzska do Británie zahynulo niekoľko migrantov vrátane dieťaťa, uviedli v sobotu francúzske úrady. TASR informuje na základe portálu stanice BBC a agentúry AFP.



Podľa francúzskych médií prišli migranti o život pri dvoch rôznych incidentoch. Dieťa vo veku asi štyri roky bolo v lodi udupané na smrť, oznámil tamojší minister vnútra Bruno Retailleau s tým, že podľa jeho slov ide o strašnú tragédiu. Dodal, že prevádzači migrantov "majú na rukách krv" obetí. Zranenie utrpel aj jeden muž, ktorého do najbližšej nemocnice previezol vrtuľník.



Pri pokuse prekročiť Lamanšský prieliv z Francúzska do Británie zahynulo v polovici septembra osem ľudí, keď sa preťažený nafukovací čln s 50 migrantmi na palube prevrátil krátko po nalodení. Menej ako dva týždne predtým pri podobnom incidente prišlo o život 12 ľudí vrátane šiestich detí a tehotnej ženy.



Od januára zahynulo v tejto oblasti už približne 50 ľudí, čo podľa OSN predstavuje najvyšší počet hlásených obetí od roku 2021. Lamanšský prieliv sa tento rok podarilo prekročiť viac než 21.000 ľuďom.



Britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v lete zaviazali posilniť "spoluprácu" pri riešení nárastu počtu nelegálnych migrantov.