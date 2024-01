Pri pokuse prekročiť Lamanšský prieliv zahynuli štyria migranti

Lille 14. januára (TASR) - Štyria migranti prišli v noci na nedeľu o život, keď sa napriek mrazivým teplotám snažili dostať zo severného Francúzska do Británie cez Lamanšský prieliv. Piata osoba zo skupiny je podľa francúzskych úradov v kritickom stave, informuje agentúra AFP s tým, že ide o prvé hlásené úmrtia migrantov v roku 2024.



Podľa francúzskych médií sa skupina viac ako 70 ľudí snažila okolo 02.00 h ráno nalodiť na malý čln na pláži pri francúzskej obci Wimereux, nachádzajúcej sa južne od Calais.



Čln sa však prevrátil a na miesto bol vyslaný remorkér hliadkujúci francúzske pobrežie, ktorého posádka našla vo vode ľudí v bezvedomí a bez známok života. Teplota vody sa podľa záchranárov pohybovala okolo deviatich stupňov Celzia.



"V nemocnici v Boulogne-sur-mer evidujeme štyroch mŕtvych migrantov a jedného v kritickom stave," povedal pre AFP predstaviteľ miestnej námornej prefektúry. Podľa miestnych médií obete pochádzali z Iraku a Sýrie.



Denník The Guardian informoval, že zachránených bolo 72 migrantov, pričom 20 z nich utrpelo pokročilé podchladenie, vrátane dvoch malých detí a jednej tehotnej ženy, ktorých previezli na urgentné ošetrenie do Boulogne.



"Niektorí z tých, ktorí prežili, nezostali a povedali nám, že chcú ísť na železničnú stanicu v Dunkirku, aby sa dostali do ubytovacieho centra v Armentieres," uviedol pre AFP jeden nemenovaný zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.



Región okolo Calais je východiskovým bodom pre najkratšiu cestu do Anglicka, ktorý dlhodobo priťahuje migrantov. V blízkosti miest Calais i Dunkirk stále žijú stovky ľudí v stanoch a provizórnych prístreškoch, ktorí podľa AFP dúfajú, že sa im podarí prekročiť Lamanšský kanál ukrytí v nákladnom aute alebo na palube malého člna.



Podľa britskej vlády sa v roku 2023 dostalo cez Lamanšský prieliv z kontinentálnej Európy do Británie na malých člnoch takmer 30.000 migrantov, čo predstavuje ročný pokles o viac ako tretinu. V novembri 2021 sa pri prevrátení člna utopilo najmenej 27 ľudí.