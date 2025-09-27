< sekcia Zahraničie
Pri pokuse prekročiť Lamanšský prieliv do Británie zahynuli 2 ženy
K incidentu došlo pri pobreží malého francúzskeho mestečka Neufchatel-Hardelot.
Autor TASR
Paríž 27. septembra (TASR) - Dve ženy zomreli v sobotu ráno pri pokuse prekročiť Lamanšský prieliv z Francúzska do Británie na palube provizórneho člna, ktorý prevážal ďalších migrantov, uviedli francúzske úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
K incidentu došlo pri pobreží malého francúzskeho mestečka Neufchatel-Hardelot. Záchranári našli obe ženy v stave zástavy srdca, no napriek snahe o ich oživenie sa ich už nepodarilo zachrániť, uviedla vo vyhlásení prefektúra severofrancúzskeho departementu Pas-de-Calais.
Ďalší pár s dieťaťom, ktorý sa tiež nachádzal na palube plavidla, previezli do nemocnice. Miestne médiá uvádzajú, že počas noci bolo zachránených viac ako 60 migrantov.
Podľa prefektúry zahynulo od začiatku roka pri pokuse dostať sa do Británie na palube malých člnov z pobrežia regiónu Pas-de-Calais celkovo 17 migrantov.
Začiatkom tohto týždňa bola zároveň do Británie odoslaná trojčlenná rodina vrátane malého dieťaťa. Ide o prvých utečencov, ktorých Francúzsko poslalo do Británie v rámci novej dohody o recipročnom navracaní utečencov medzi krajinami, fungujúcej na princípe „jeden dnu, jeden von“.
Dohoda stanovuje, že Spojené kráľovstvo vracia migrantov, ktorí vstúpili na jeho územie bez povolenia, zatiaľ čo Francúzsko posiela do Británie žiadateľov o azyl, ktorých vopred preverilo. Britská vláda pritom dúfa, že táto dohoda s Parížom bude na migrantov pôsobiť odstrašujúco, keďže im po prekonaní Lamanšského prielivu bude hroziť vrátenie.
Britské ministerstvo vnútra ale označilo príchod spomínanej rodiny za súčasť „kľúčových prvých krokov“ dohody. V posledných dňoch boli zároveň štyria migranti, ktorí prišli do Británie člnom z Francúzska, v rámci dohody vrátení späť do Francúzska.
