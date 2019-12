Pri pokuse preplávať Lamanšský prieliv zachytili viac ako 60 migrantov

Londýn/Calais 26. decembra (TASR) - Viac než 60 migrantov bolo zachytených vo štvrtok pri pokuse preplaviť sa Lamanšským prielivom z Francúzska do Británie. Informovala o tom agentúra DPA.



Príslušné britské orgány objavili v štyroch malých člnoch dovedna 49 osôb, ktoré presunuli do Británie. Migranti podľa vyhlásenia britského ministerstva vnútra uviedli, že pochádzajú z Afganistanu, Iraku a Iránu.



Francúzske orgány zase z dvoch ďalších člnov zachránili a priviezli do Francúzska 14 migrantov. Niektorí z nich boli podchladení, ako informovala spravodajská stanica BBC.



Od januára sa podľa údajov britského ministerstva vnútra pokúsilo cez Lamanšský prieliv prejsť na člnoch viac než 1800 ľudí. Táto cesta je však nebezpečná vzhľadom na rušnú lodnú dopravu, ako aj silné morské prúdy a studenú vodu v prielive.