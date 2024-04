Pri pokuse preplaviť sa do Británie zahynulo najmenej päť migrantov

Paríž 23. apríla (TASR) - Pri pokuse dostať sa z Francúzska do Británie zahynulo v noci na utorok v Lamanšskom prielive najmenej päť ilegálnych migrantov. Medzi obeťami je aj štvorročné dieťa. S odvolaním sa na francúzsku políciu o tom informovala agentúra AFP.



Nemenovaný policajný zdroj doplnil, že okolnosti smrti migrantov v blízkosti pláže pri meste Wimereux neďaleko letoviska Boulogne-sur-Mer v departemente Pas-de-Calais na severe Francúzska nie sú nateraz jasné.



Na mieste zasahovali tri vrtuľníky a niekoľko člnov záchrannej služby.



Na palubu zásahového remorkéra francúzskeho námorníctva Abeille Normandie sa z vratkých plavidiel podarilo zachrániť približne sto migrantov, ktorých prevezú do prístavu mesta Boulogne, doplnil web France Info.



Na tomto úseku pobrežia Francúzska momentálne panuje počasie priaznivé pre pokusy preplaviť sa do Británie. Ani za priaznivého počasia však tieto plavby nie sú bez rizika. Televízia BFM v tejto súvislosti pripomenula, že v blízkosti pláže vo Wimereux v januári zahynuli štyria migranti. Bola to vôbec prvá takáto tragédia pri francúzskom pobreží od začiatku roku 2024.



Spravodajský web France Info doplnil, že od začiatku roka 2024 sa počet plavieb migrantov cez Lamanšský prieplav v porovnaní s minulým rokom výrazne zvýšil: v prvom štvrťroku - od 1. januára do 27. marca - sa do Británie preplavilo 4600 migrantov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje nárast o 23 percent.