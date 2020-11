Pri pokuse preplaviť sa do Grécka zahynul migrant,viacerí sú nezvestní

Atény 23. novembra (TASR) - Najmenej jeden migrant v pondelok skoro ráno zahynul po potopení malého člna pri pobreží gréckeho ostrova Rodos. Pre tlačovú agentúru DPA to v Aténach uviedol predstaviteľ gréckej pobrežnej stráže.



Pobrežná stráž stále pátra po niekoľkých ľuďoch, ktorí sa nachádzali na člne. Ten sa vydal na plavbu z tureckého pobrežia, spresnil predstaviteľ.



Miestna televízna stanica odvysielala zábery čiastočne potopeného gumeného člna vo vlnách a informovala, že najmenej desiatim ľuďom sa podarilo dostať na pobrežie ostrova Rodos v Egejskom mori. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí je nezvestných.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zaregistroval od začiatku tohto roka do 15. novembra príchod 9342 migrantov na grécke ostrovy v Egejskom mori.



To je obrovský pokles oproti 59.726 migrantom, ktorí dorazili na tieto ostrovy za celý minulý rok 2019.



Pokles sa dá sčasti pripísať pandémii koronavírusu. Plavby však migrantom sťažuje aj politika Turecka, ktoré obmedzuje pohyb ľudí, ako aj prísnejší postup Grécka zahŕňajúci posilnené pohraničné kontroly.