Pokusy doplaviť sa do Španielska tento rok neprežilo 978 ľudí

Madrid 20. júla (TASR) - Najmenej 978 migrantov za prvých šesť mesiacov tohto roka zahynulo alebo sa stratilo na mori pri pokusoch dostať sa do Španielska. V stredu to uviedla španielska mimovládna organizácia Caminando Fronteras s tým, že ide o menej ako polovicu týchto prípadov oproti rovnakému obdobiu vlaňajšieho roka. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Počas prvých šiestich mesiacov roka 2021 prišlo na tejto trase o život alebo zmizlo v mori 2087 migrantov.



Mimovládna organizácia Caminando Fronteras, ktorá sleduje presuny migrantov, uvádza, že do Španielska sa pokúša dostať už menej ľudí. Maroko totiž zintenzívnilo svoje zásahy voči nelegálnej migrácií, odkedy Rabat a Madrid v marci urovnali svoje diplomatické vzťahy.



Rok 2021 bol podľa Caminando Fronteras pre migrantov pokúšajúcich sa dostať do Španielska mimoriadne tragickým: zahynulo alebo zmizlo viac ako 4000 ľudí.



Viac ako 80 percent prípadov úmrtí alebo zmiznutí migrantov za prvých šiestich mesiacov nastalo pri pokusoch doplaviť sa na španielske Kanárske ostrovy.



Cesta na Kanárske ostrovy je nebezpečná najmä pre silné prúdy, pričom plavby na často preťažených člnoch bez dostatku pitnej vody na súostrovie trvajú viac ako týždeň.



Počet migrantov, ktorí dorazili do Španielska po mori, však v druhom štvrťroku tohto roka v porovnaní s prvým štvrťrokom klesol o 35,7 percenta, vyplýva z údajov agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na záznamy španielskeho ministerstva vnútra.