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Pri pokusoch dostať sa do Británie zomreli štyria migranti

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Tri telá boli nájdené na malom člne, ktorý sa vo štvrtok skoro ráno priblížil k pobrežiu v blízkosti mesta Dunkerque, uviedla francúzska námorná prefektúra.

Autor TASR
Paríž 30. júla (TASR) - Pri dvoch samostatných pokusoch o preplavenie sa cez Lamanšský prieliv z Francúzska do Spojeného kráľovstva zahynuli štyria migranti, uviedli vo štvrtok francúzske úrady. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Tri telá boli nájdené na malom člne, ktorý sa vo štvrtok skoro ráno priblížil k pobrežiu v blízkosti mesta Dunkerque, uviedla francúzska námorná prefektúra.

Ešte predtým sa v stredu neskoro večer potopil čln pri pobrežnej obci Neufchâtel-Hardelot, pričom zahynul jeden muž, uviedli úrady departementu Pas-de-Calais. Záchranári poskytli pomoc šiestim ľuďom vrátane ročného dieťaťa.

AFP konštatuje, že migranti sa často stávajú obeťami podobných tragédií, keď sa na krehkých člnoch pokúšajú preplávať Lamanšský prieliv - jednu z najfrekventovanejších námorných trás na svete - v nádeji, že sa dostanú do Spojeného kráľovstva.

Z bilancie AFP založenej na oficiálnych francúzskych a britských údajoch zahynulo tento rok pri pokuse o plavbu cez La Manche 14 ľudí. Vlani tam prišlo o život najmenej 29 migrantov.
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