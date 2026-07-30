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Pri pokusoch dostať sa do Británie zomreli štyria migranti
Tri telá boli nájdené na malom člne, ktorý sa vo štvrtok skoro ráno priblížil k pobrežiu v blízkosti mesta Dunkerque, uviedla francúzska námorná prefektúra.
Autor TASR
Paríž 30. júla (TASR) - Pri dvoch samostatných pokusoch o preplavenie sa cez Lamanšský prieliv z Francúzska do Spojeného kráľovstva zahynuli štyria migranti, uviedli vo štvrtok francúzske úrady. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Tri telá boli nájdené na malom člne, ktorý sa vo štvrtok skoro ráno priblížil k pobrežiu v blízkosti mesta Dunkerque, uviedla francúzska námorná prefektúra.
Ešte predtým sa v stredu neskoro večer potopil čln pri pobrežnej obci Neufchâtel-Hardelot, pričom zahynul jeden muž, uviedli úrady departementu Pas-de-Calais. Záchranári poskytli pomoc šiestim ľuďom vrátane ročného dieťaťa.
AFP konštatuje, že migranti sa často stávajú obeťami podobných tragédií, keď sa na krehkých člnoch pokúšajú preplávať Lamanšský prieliv - jednu z najfrekventovanejších námorných trás na svete - v nádeji, že sa dostanú do Spojeného kráľovstva.
Z bilancie AFP založenej na oficiálnych francúzskych a britských údajoch zahynulo tento rok pri pokuse o plavbu cez La Manche 14 ľudí. Vlani tam prišlo o život najmenej 29 migrantov.
Tri telá boli nájdené na malom člne, ktorý sa vo štvrtok skoro ráno priblížil k pobrežiu v blízkosti mesta Dunkerque, uviedla francúzska námorná prefektúra.
Ešte predtým sa v stredu neskoro večer potopil čln pri pobrežnej obci Neufchâtel-Hardelot, pričom zahynul jeden muž, uviedli úrady departementu Pas-de-Calais. Záchranári poskytli pomoc šiestim ľuďom vrátane ročného dieťaťa.
AFP konštatuje, že migranti sa často stávajú obeťami podobných tragédií, keď sa na krehkých člnoch pokúšajú preplávať Lamanšský prieliv - jednu z najfrekventovanejších námorných trás na svete - v nádeji, že sa dostanú do Spojeného kráľovstva.
Z bilancie AFP založenej na oficiálnych francúzskych a britských údajoch zahynulo tento rok pri pokuse o plavbu cez La Manche 14 ľudí. Vlani tam prišlo o život najmenej 29 migrantov.