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Pri pokusoch o vstup do Ceuty zomrelo najmenej 57 ľudí
Niektorí z nich sa utopili, ďalší zahynuli v tlačenici.
Autor TASR
Madrid 31. júla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v piatok odmietol kritiku niektorých európskych partnerov v súvislosti s prílevom migrantov do španielskeho autonómneho mesta Ceuta na severe Afriky a vyzval na jednotu Európskej únie. Pri pokuse dostať sa na španielske územie zahynulo už najmenej 57 ľudí a viac než 48.000 ľudí sa vrátilo do Maroka, informuje TASR.
„Teraz nie je čas na rozdeľovanie. Je čas pokračovať v budovaní silnej a zjednotenej EÚ,“ napísal Sánchez na sociálnej sieti X.
Sánchez reagoval aj na výzvy niektorých krajín na čele s Talianskom, ktoré požadujú pozastavenie účasti Španielska v schengenskom priestore. „Solidarita a empatia sú dobrovoľné. Dodržiavanie európskych zmlúv a rešpektovanie údajov nie sú,“ vyhlásil.
Vo svojom príspevku zároveň zverejnil údaje o počte nelegálnych vstupov do EÚ cez jednotlivé migračné trasy podľa údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). V rokoch 2021 až 2026 podľa neho zaznamenali najviac nelegálnych vstupov do EÚ cez Taliansko, a to 478.600 prípadov. Nasledovala trasa cez západný Balkán s 340.600 prípadmi, Grécko s 259.800 prípadmi a Španielsko s 234.760 prípadmi. Cez východnú hranicu EÚ zaznamenali 48.000 nelegálnych vstupov.
Do španielskej Ceuty prenikli z Maroka v uplynulých dňoch desaťtisíce ľudí. Španielska vláda medzitým aktualizovala počet obetí pokusov o prekročenie hranice na 57. Niektorí z nich sa utopili, ďalší zahynuli v tlačenici. Hovorca uviedol, že telá boli nájdené na španielskej strane hranice, pričom ďalšie obete môžu byť aj na marockej strane.
„Teraz nie je čas na rozdeľovanie. Je čas pokračovať v budovaní silnej a zjednotenej EÚ,“ napísal Sánchez na sociálnej sieti X.
Sánchez reagoval aj na výzvy niektorých krajín na čele s Talianskom, ktoré požadujú pozastavenie účasti Španielska v schengenskom priestore. „Solidarita a empatia sú dobrovoľné. Dodržiavanie európskych zmlúv a rešpektovanie údajov nie sú,“ vyhlásil.
Vo svojom príspevku zároveň zverejnil údaje o počte nelegálnych vstupov do EÚ cez jednotlivé migračné trasy podľa údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). V rokoch 2021 až 2026 podľa neho zaznamenali najviac nelegálnych vstupov do EÚ cez Taliansko, a to 478.600 prípadov. Nasledovala trasa cez západný Balkán s 340.600 prípadmi, Grécko s 259.800 prípadmi a Španielsko s 234.760 prípadmi. Cez východnú hranicu EÚ zaznamenali 48.000 nelegálnych vstupov.
Do španielskej Ceuty prenikli z Maroka v uplynulých dňoch desaťtisíce ľudí. Španielska vláda medzitým aktualizovala počet obetí pokusov o prekročenie hranice na 57. Niektorí z nich sa utopili, ďalší zahynuli v tlačenici. Hovorca uviedol, že telá boli nájdené na španielskej strane hranice, pričom ďalšie obete môžu byť aj na marockej strane.