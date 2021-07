Pri policajnej naháňačke s prevádzačmi migrantov zahynul človek

Záhreb 6. júla (TASR) - Jeden človek zahynul a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenia, keď dve autá používané podozrivými pašerákmi ľudí na prevoz migrantov havarovali počas policajného prenasledovania. V utorok o tom informovali chorvátske úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP.



Polícia v pondelok večer spozorovala pri stredochorvátskom meste Velika Gorica dve vozidlá so štátnymi poznávacími značkami Rakúska a Maďarska a vodiči ignorovali znamenia na zastavenie.



Obe autá sa pokúsili uniknúť, ale pritom skĺzli z cesty do lesa - jedno po náraze do zaparkovaných policajných vozidiel, dodala polícia v oznámení. Pasažier v jednom z áut zahynul a zranenia utrpeli policajný praktikant a niekoľko migrantov.



Polícia uviedla, že migranti v autách ušli do lesa, ale neskôr ich našli a ošetrili v miestnej nemocnici. V policajnom oznámení sa nespomínal počet prítomných migrantov.



Ľudia unikajúci pred vojnou a chudobou na Blízkom východe, v Afrike a Ázii sa pokúšajú prejsť cez Chorvátsko a dostať sa do západnej Európy. Mnohí z nich hľadajú pomoc u pašerákov, ktorí ich ilegálne prevedú cez hranice viacerých krajín.



Na Balkáne sú uviaznuté tisíce migrantov a čakajú na príležitosť pohnúť sa ďalej. Chorvátska polícia čelí obvineniam z používania násilia proti migrantom snažiacim sa vstúpiť do krajiny z Bosny, to však policajný zbor odmieta.