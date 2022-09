Pri policajnej operácii v Londýne od úmrtia kráľovnej zadržali 67 osôb

Londýn 20. septembra (TASR) – Takmer 70 ľudí zadržali príslušníci polície v Londýne v rámci zaisťovania bezpečnosti počas 11 dní od úmrtia britskej kráľovnej Alžbety II. Vyplýva to z bilancie Metropolitnej polície (MPS), o ktorej na svojom webe informoval denník The Guardian.



Väčšina zatknutí sa odohrala v oblastiach neďaleko Buckinghamského paláca a sídla parlamentu, kde sa zadržaní dopustili rôznych priestupkov, uviedla polícia v oznámení. Do pondelkového večera bolo zadržaných osôb 67.



Bilanciu zverejnili po bezpečnostnej a policajnej operácii, ktorá bola označená za najväčšiu v histórii Londýna. Kolegom z metropoly pri nej pomáhalo vyše 3000 príslušníkov z takmer každého policajného zboru v Spojenom kráľovstve.



Počas pondelkového pohrebu Alžbety II. nasadili v Londýne celkovo 10.000 policajtov. Do akcie sa zapojili špecializované tímy ozbrojených policajtov, policajné sprievody na motocykloch, policajti hliadkujúci na koňoch, psovodi či námorná jednotka.



Počas presunu pohrebného sprievodu boli na strechách umiestnení ostreľovači, mimo hlavného mesta zasa policajné vrtuľníky, uviedla agentúra PA Media. Len v centre Londýna rozmiestnili viac než 35 kilometrov bariér.



Na poslednú cestu zosnulej kráľovnej z Westminsterského opátstva, kde sa konal štátny pohreb, do Windsorského hradu, kde Alžbetu II. pochovali, dohliadalo okolo 2300 policajtov.