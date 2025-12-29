Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri policajnej razii proti IS zahynuli 3 policajti a 6 militanti

Ďalších deväť príslušníkov bezpečnostných zložiek utrpelo zranenia.

Autor TASR
Ankara 29. decembra (TASR) - Počas pondelkovej policajnej razie zameranej na členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v severozápadnom Turecku zahynuli traja policajti a šiesti členovia skupiny, uviedol turecký minister vnútra Ali Yerlikaya. Ďalších deväť príslušníkov bezpečnostných zložiek utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a DPA.

K incidentu došlo v okrese Elmali v provincii Yalova južne od Istanbulu. Agentúra Anadolu uviedla, že polícia vtrhla do domu, v ktorom sa skrývali militanti.

„Traja naši odvážni policajti, bohužiaľ, prišli o život. Osem policajtov a jeden bezpečnostný agent utrpeli zranenia,“ dodal. Minister tiež uviedol, že podobné operácie prebiehali súbežne na 108 adresách v 15 provinciách vrátane spomínanej Yalovy.

„Počas tejto operácie teroristi IS spustili paľbu na našich odvážnych policajtov,“ povedal. Podľa ministra boli všetci šiesti zabití členovia teroristickej organizácie občanmi Turecka.

Operácia v Yalove bola vykonaná „veľmi opatrne“, pretože v dome, kde sa militanti nachádzali, boli aj ženy s deťmi, uviedol Yerlikaya. Dodal, že päť žien a šesť detí orgány evakuovali.

Minulý týždeň polícia spustila desiatky podobných razií a zadržala počas nich 115 militantov, ktorí údajne plánovali útoky počas Vianoc a Nového roka.

IS vykonal v posledných rokoch v Turecku sériu krvavých útokov vrátane streľby v istanbulskom nočnom klube počas osláv Nového roka 2017, pri ktorej zahynulo 39 ľudí.
.

