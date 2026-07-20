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Pri policajnom zásahu v Bologni zomrel prisťahovalec z Maroka
Prokuratúra nariadila pitvu, ktorá má objasniť presnú príčinu smrti Maročana.
Autor TASR
Bologna 20. júla (TASR) — V talianskom meste Bologna zomrel v nedeľu 43-ročný muž marockého pôvodu počas policajnej operácie, pri ktorej ho hliadka spútala a pritlačila k zemi. Incident sa odohral dopoludnia v štvrti Pilastro, uviedla miestna polícia. Informovala o tom agentúra DPA.
Muž, identifikovaný ako Abdarrahím F., predtým upútal pozornosť v garáži, kde údajne udieral do policajného vozidla. Hliadka proti nemu použila paprikový sprej a následne ho spútala pomocou sťahovacích pások. Muž zostal na zemi v prítomnosti zdravotníkov, no po niekoľkých minútach stratil vedomie a zomrel.
Prokuratúra nariadila pitvu, ktorá má objasniť presnú príčinu smrti Maročana. Polícia zároveň odovzdala vyšetrovateľom záznamy z telových kamier zasahujúcich policajtov.
Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ktoré zachytáva posledné minúty zásahu. Na zázname je počuť, ako muž opakovane kričí „Aiuto. Basta, basta!“ (Pomoc! Dosť, dosť!), zatiaľ čo dvaja policajti na ňom kľačia a tretí muž v civile mu drží nohy. Zdravotníci prítomní na mieste nezasiahli.
„Stále žiadal o pomoc. Nič neurobil, len stále žiadal o pomoc“, povedal novinárom svedok, ktorý incident nakrúcal z okna.
Rodina Abdarrahíma F., ktorý pracoval v logistickej firme, obvinila zo zodpovednosti za jeho smrť policajtov. Jeho sestra uviedla, že v poslednom období sťažoval na zdravotné problémy.
V štvrti Pilastro panovala napätá atmosféra. Počas vyšetrovania na mieste incidentu bolo podľa novín Il Messaggero počuť výkriky namierené proti policajtom.
Maročan žil v Taliansku od svojich siedmich rokov a bol ženatý.
Muž, identifikovaný ako Abdarrahím F., predtým upútal pozornosť v garáži, kde údajne udieral do policajného vozidla. Hliadka proti nemu použila paprikový sprej a následne ho spútala pomocou sťahovacích pások. Muž zostal na zemi v prítomnosti zdravotníkov, no po niekoľkých minútach stratil vedomie a zomrel.
Prokuratúra nariadila pitvu, ktorá má objasniť presnú príčinu smrti Maročana. Polícia zároveň odovzdala vyšetrovateľom záznamy z telových kamier zasahujúcich policajtov.
Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ktoré zachytáva posledné minúty zásahu. Na zázname je počuť, ako muž opakovane kričí „Aiuto. Basta, basta!“ (Pomoc! Dosť, dosť!), zatiaľ čo dvaja policajti na ňom kľačia a tretí muž v civile mu drží nohy. Zdravotníci prítomní na mieste nezasiahli.
„Stále žiadal o pomoc. Nič neurobil, len stále žiadal o pomoc“, povedal novinárom svedok, ktorý incident nakrúcal z okna.
Rodina Abdarrahíma F., ktorý pracoval v logistickej firme, obvinila zo zodpovednosti za jeho smrť policajtov. Jeho sestra uviedla, že v poslednom období sťažoval na zdravotné problémy.
V štvrti Pilastro panovala napätá atmosféra. Počas vyšetrovania na mieste incidentu bolo podľa novín Il Messaggero počuť výkriky namierené proti policajtom.
Maročan žil v Taliansku od svojich siedmich rokov a bol ženatý.