Pri policajnom zásahu v USA zomrel ďalší Afroameričan

Akron 4. júla (TASR) — Verejnú mienku v USA pobúril ďalší policajný zásah, pri ktorom prišiel o život Afroameričan. Došlo k nemu už 27. júna v Akrone v štáte Ohio, no tamojšia polície zverejnila zábery z neho až v nedeľu, informovali v nedeľu agentúry DPA a AP.



Na záberoch z telovej kamery jedného zo zasahujúcich policajtov vidieť, ako 25-ročného Jaylanda Walkera zasiahnu pri prenasledovaní desiatky výstrelov. V tomto momente nebol Walker ozbrojený.



Podľa polície chceli policajti Walkera zastaviť pre bližšie nešpecifikovaný dopravný priestupok. Ten im však na svojom aute ušiel a mal pritom raz vystreliť. Keď následne v úteku pokračoval pešo, na hlave mal lyžiarsku prilbu.



Policajti sa ho najskôr pokúsili zastaviť paralyzérmi, potom použili zbrane. Na tele Walkera sa pri pitve našlo 60 strelných rán. Nie je známe, koľkokrát bol naozaj zasiahnutý, pretože mohlo ísť o vstupné aj výstupné rany. Niektoré médiá dokonca informovali o 90 výstreloch.



Po tejto udalosti prepukli v Akrone protesty. Starosta Dan Horrigan vyzval obyvateľov, aby zachovali pokoj. Zábery z policajnej kamery označil za "srdcervúce".



V miestnej televízii prehovorila aj matka mladíka Pamela Walkerová. "Môžem povedať len toľko, že nikdy v živote som nebola taká smutná," povedala. "Prečo sa to stalo - takým hrozným spôsobom?"



Miestna polícia pôvodne v tlačovej správe zverejnenej minulý týždeň uviedla, že správanie podozrivého viedlo policajtov k presvedčeniu, že Walker pre nich predstavuje smrteľnú hrozbu.



Jej šéf Stephen Mylett povedal, že video si pozrel niekoľkokrát, no je ťažké povedať, čo sa vlastne stalo. "Zdá sa, že pán Walker sa otočil tvárou k dôstojníkovi a jeho ruka sa stále pohybuje dopredu," povedal. Policajti následne začali strieľať. V tom čase Walker nebol ozbrojený. Neskôr sa v jeho aute našla zbraň. Do prenasledovania Walkera bolo podľa Myletta "priamo zapojených" osem policajtov, ktorí počas vyšetrovania dostali dovolenku.



Celoštátne protesty proti policajnej brutalite a rasizmu vyvolal prípad neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel v máji 2020 pri policajnej operácii v Minneapolise. Okoloidúci pomocou mobilov zdokumentovali, ako policajt Derek Chauvin kľačí Floydovi na krku takmer deväť minút, zatiaľ čo ho tento opakovane hovorí, že nemôže dýchať.