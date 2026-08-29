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Pri Poľsku a Grécku objavili nemecké vraky z 2. svetovej vojny
Pozostatky obetí vo vrakoch pravdepodobne zostanú na dne mora.
Autor TASR
Varšava/Atény 29. augusta (TASR) - V Baltskom mori pri Poľsku a v Iónskom mori pri Grécku boli objavené tri nemecké vraky z obdobia druhej svetovej vojny. V prípade Poľska ide o dve ponorky U-583 a U-649 a v prípade Grécka sa našiel po dlhom pátraní vrak torpédového člna, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Ponorku U-583 objavili 15. júla, druhú o niečo neskôr,“ spresnil Christian Lübcke z Nemeckej komisie pre vojnové hroby (VDK). Ponorka U-583 sa nachádza východne od ostrova Bornholm, ale na správu s presnými súradnicami ponorky U-649 sa ešte len čaká.
Pri potopení ponorky U-583 zahynulo všetkých 45 členov posádky. Z ponorky U-649 sa zachránilo 11 ľudí, no ďalších 35 členov posádky prišlo o život. Pátranie po vraku U-583 viedlo poľské združenie pre výpravy k lodným vrakom.
„Vrak sa zachoval prakticky v jednom kuse, je však omotaný veľkým množstvom rybárskych sietí,“ uviedol pre televíziu Polsat News predseda združenia Piotr Wytychowski.
Po 13 rokoch pátrania bol zase pri gréckom prístavnom meste Preveza v hĺbke 96 metrov objavený vrak nemeckého torpédového člna LS-6, uviedol pre agentúru DPA inštruktor technického potápania a objaviteľ vraku Marinos Giourgas.
Plavidlo bolo počas svojej poslednej misie v Iónskom mori vážne poškodené a smerovalo na opravu na ostrov Korfu. Počas plavby však začalo naberať vodu a v septembri 1943 sa potopilo.
Pozostatky obetí vo vrakoch pravdepodobne zostanú na dne mora. Komisia pre vojnové hroby zvažuje, že požiada poľské úrady o vytvorenie zóny so zákazom potápania s cieľom zaistiť pokoj zosnulých a odradiť prípadných vykrádačov vrakov.
„Ponorku U-583 objavili 15. júla, druhú o niečo neskôr,“ spresnil Christian Lübcke z Nemeckej komisie pre vojnové hroby (VDK). Ponorka U-583 sa nachádza východne od ostrova Bornholm, ale na správu s presnými súradnicami ponorky U-649 sa ešte len čaká.
Pri potopení ponorky U-583 zahynulo všetkých 45 členov posádky. Z ponorky U-649 sa zachránilo 11 ľudí, no ďalších 35 členov posádky prišlo o život. Pátranie po vraku U-583 viedlo poľské združenie pre výpravy k lodným vrakom.
„Vrak sa zachoval prakticky v jednom kuse, je však omotaný veľkým množstvom rybárskych sietí,“ uviedol pre televíziu Polsat News predseda združenia Piotr Wytychowski.
Po 13 rokoch pátrania bol zase pri gréckom prístavnom meste Preveza v hĺbke 96 metrov objavený vrak nemeckého torpédového člna LS-6, uviedol pre agentúru DPA inštruktor technického potápania a objaviteľ vraku Marinos Giourgas.
Plavidlo bolo počas svojej poslednej misie v Iónskom mori vážne poškodené a smerovalo na opravu na ostrov Korfu. Počas plavby však začalo naberať vodu a v septembri 1943 sa potopilo.
Pozostatky obetí vo vrakoch pravdepodobne zostanú na dne mora. Komisia pre vojnové hroby zvažuje, že požiada poľské úrady o vytvorenie zóny so zákazom potápania s cieľom zaistiť pokoj zosnulých a odradiť prípadných vykrádačov vrakov.