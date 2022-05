Pri Portoriku sa prevrátil čln s migrantmi, najmenej 11 ľudí zahynulo

Miami 13. mája (TASR) - Najmenej 11 ľudí zahynulo pri pobreží neobývaného ostrova Desecheo, ktorý sa nachádza medzi Portorikom a Dominikánskou republikou, keď sa tam prevrátil čln s migrantmi. Vo štvrtok to oznámila americká pobrežná stráž, na ktorú sa odvoláva agentúra AFP.



Pobrežná stráž Spojených štátov na sociálnej sieti Twitter uviedla, že do štvrtka 18.00 h miestneho času (00.00 SELČ) bolo "zachránených 31 preživších, z toho 11 žien a 20 mužov". Okrem toho bolo objavených 11 osôb, ktoré zomreli.



Hovorca amerického Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP) pre AFP uviedol, že čln sa prevrátil 18 kilometrov severne od ostrova Desecheo, ktorý je územím USA. Pobrežná stráž USA už predtým informovala, že zbadala na mori prevrátený čln, na ktorom sa zrejme plavili nelegálni migranti, pričom mnoho ľudí bolo bez záchranných viest.



Koľko ľudí bolo na palube člnu, keď sa prevrhol, nebolo jasné, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu pobrežnej stráže Ricarda Castrodada. Ten povedal, že prebieha intenzívna operácia s cieľom zachrániť čo najviac ľudí. Do nemocnice bolo prevezených najmenej osem Haiťanov, avšak národnosť ďalších migrantov zverejnená nebola.



Išlo o ďalší z mnohých prípadov, keď obyvatelia Haiti a Dominikánskej republiky v snahe utiecť pred chudobou a násilím vo svojej vlasti podnikajú život ohrozujúce cesty cez more. "Tieto plavby sú nebezpečné," varoval Castrodad s tým, že člny sú preplnené a nemajú k dispozícii žiadne vybavenie na záchranu životov.



V januári pátrala napríklad pobrežná stráž po najmenej 38 nezvestných osobách pri pobreží amerického štátu Florida po tom, čo sa počas búrky prevrátil čln, ktorý vyplával z Bahám. Nájsť sa napokon podarilo len jediného preživšieho.