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Pri potopení bojového vozidla sovietskej výroby zahynulo šesť vojakov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Vojaci dostali posmrtne vyznamenania.

Autor TASR
Hanoj 14. novembra (TASR) - Šesť vietnamských vojakov vo štvrtok zahynulo počas vojenského cvičenia v provincii Bac Ninh na severe krajiny po tom, čo sa ich vozidlo sovietskej výroby potopilo. Uviedlo to v sobotu tamojšie ministerstvo národnej obrany, píše TASR na základe správy agentúry DPA.

Bojové vozidlo pechoty BMP-1 narazilo počas nácviku bojovej pohotovosti na problém a potopilo sa, pričom jeho šesťčlenná posádka zahynula, uviedlo ministerstvo.

Vojaci dostali posmrtne vyznamenania. Vietnamské ministerstvo nespresnilo, či sa vozidlo potopilo v rieke, jazere alebo inej vodnej ploche. Neuviedlo ani, čo potopenie vozidla spôsobilo.

BMP-1 je bojové vozidlo pechoty (IFV), ktoré predstavil Sovietsky zväz v 60. rokoch. Bolo navrhnuté ako obojživelné, vďaka čomu môže prekonávať rieky a iné vodné prekážky pomocou pásov na pohyb po vode.

Agentúra DPA vysvetľuje, že obojživelné vozidlo sa môže potopiť, ak sa do neho dostane voda, napríklad kvôli poškodeniu tesnení alebo poruche niektorých systémov.
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