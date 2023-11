Pri potopení člna pri Lampeduse zomrelo batoľa a 8 ľudí je nezvestných

Rím 21. novembra (TASR) - Dvojročné dievčatko zomrelo a osem ľudí je nezvestných po potopení člna s 51 utečencami v pondelok popoludní pri ostrove Lampedusa. TASR prevzala správu z talianskej tlačovej agentúry ANSA.



Ľudia, ktorí potopenie prežili, povedali, že medzi nezvestnými sú dve deti.



Talianske úrady zachránili 40 ľudí vrátane rodičov zosnulého dievčatka, ktoré sa utopilo. Záchranári uviedli, že keď prišli na miesto nešťastia, našli dieťa mŕtve v náručí matky.



Dvoch ďalších ľudí zachránili zvlášť miestni rybári, ktorí ich zbadali na skalách. Lampedusa je často prvou zastávkou pre migrantov zo severnej Afriky do Európy.



"Koľko nevinných životov musí byť ešte obetovaných? Čo sa musí stať, aby Európa prejavila nejakú dávku šľachetnosti? Najnovšia obeť ďalšieho potopenia pri Lampeduse mala iba dva roky. Odpusť nám, anjelik," napísal guvernér Sicílie Renato Schifani.



Od začiatku tohto roka do 21. novembra dorazilo do Talianska po mori 150.777 migrantov a utečencov, čo je podľa údajov ministerstva vnútra 60-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu roka 2022. Približne 70 percent z nich zakotvilo na Lampeduse.



V pondelok sa dostalo na ostrovček pri Sicílii pri 12 vylodeniach celkovo 1087 ľudí. V jednom prípade išlo o komerčnú rybársku loď, ktorá sa vydala na plavbu v nedeľu večer z mesta Zuwára v Líbyi a na palube mala 576 ľudí z Egypta, Sýrie, Iraku, Maroka, Pakistanu a Bangladéša.