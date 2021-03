Pri potopení lode v Čiernom mori zahynuli najmenej dvaja ľudia

Bukurešť 11. marca (TASR) - Dve osoby zahynuli po tom, ako sa vo štvrtok v Čiernom mori potopila nákladná loď prevážajúca uhlie. Ďalších desať členov posádky lode sa podarilo zachrániť, jeden človek je však nezvestný a na mori pokračujú pátracie a záchranné práce. Informovala o tom agentúra AP.



Loď Volgo Balt 179 s 13-člennou posádkou na palube vyplávala v sobotu z prístavu v ruskom meste Rostov nad Donom a smerovala do rumunského prístavu Konstanca, kam mala podľa plánu doplávať vo štvrtok večer.



Vo štvrtok ráno približne o 4.40 h však jej tiesňové volanie zachytilo súkromné plavidlo GSP Falcon a rýchlo po tom začalo so záchrannou misiou koordinovanou miestnymi úradmi.



Zachrániť sa podarilo desiatich členov posádky, všetko ukrajinských občanov, ktorých vzal na svoju palubu zmienený GSP Falcon a bolo im tam poskytnuté lekárske ošetrenie. Jedného zo zachránených následne vrtuľníkom previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice v Konstanci.



"Konali sme rýchlo v ťažkých podmienkach - pri vetre dosahujúcom rýchlosť 50 kilometrov za hodinu a štvormetrových vlnách," povedal agentúre AP predstaviteľ spoločnosti GSP Cristian Blana.



Štyridsaťosemročná loď Volgo Balt 179 sa potopila približne 76 námorných míľ od prístavu v Konstanci. Príčina dosiaľ nie je známa.