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Pri potopení nákladnej lode zahynul námorník, traja sú nezvestní
Loď Halima, ktorú prevádzkovala turecká spoločnosť Sidra Line, viezla 208 kontajnerov.
Autor TASR
Havana 27. novembra (TASR) - Pri potopení nákladnej lode pri severnom pobreží Kuby zahynul jeden námorník a traja sú nezvestní. Loď plávala pod panamskou vlajkou, posádku tvorili Egypťania a Indonézania. Vo štvrtok to oznámil kubánsky námorný úrad. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry AFP.
Loď Halima, ktorú prevádzkovala turecká spoločnosť Sidra Line, viezla 208 kontajnerov. Potopila sa vo štvrtok skoro ráno neďaleko zálivu Cabanas v provincii Artemisa. Zo 16 členov posádky sa podarilo zachrániť 13 ľudí, jeden z nich však zomrel. Po ďalších troch záchranári pátrajú. Úrad nespresnil, či obeť a nezvestní pochádzajú z Egypta, alebo z Indonézie, ani to, či loď smerovala k pobrežiu Kuby, alebo od neho odplávala.
V provincii Artemisa sa nachádza prístav Mariel, ktorý je hlavným kontajnerovým terminálom Kuby. Leží asi 45 kilometrov od Havany.
Sidra Line je námorná dopravná a logistická firma, ktorá vznikla v Istanbule v roku 2021. Špecializuje sa na pravidelnú kontajnerovú prepravu.
Loď Halima, ktorú prevádzkovala turecká spoločnosť Sidra Line, viezla 208 kontajnerov. Potopila sa vo štvrtok skoro ráno neďaleko zálivu Cabanas v provincii Artemisa. Zo 16 členov posádky sa podarilo zachrániť 13 ľudí, jeden z nich však zomrel. Po ďalších troch záchranári pátrajú. Úrad nespresnil, či obeť a nezvestní pochádzajú z Egypta, alebo z Indonézie, ani to, či loď smerovala k pobrežiu Kuby, alebo od neho odplávala.
V provincii Artemisa sa nachádza prístav Mariel, ktorý je hlavným kontajnerovým terminálom Kuby. Leží asi 45 kilometrov od Havany.
Sidra Line je námorná dopravná a logistická firma, ktorá vznikla v Istanbule v roku 2021. Špecializuje sa na pravidelnú kontajnerovú prepravu.