Pri potopení repliky vikinskej lode zahynula žena, zrejme Američanka

Oslo 28. augusta (TASR) - Jedna žena prišla o život a päť ďalších ľudí zachránili po nehode repliky vikinskej lode, ktorá sa v noci na stredu prevrátila pri pobreží na západe Nórska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ženu bez známok života vylovili z vody neďaleko potopenej lode, uviedla miestna polícia, ktorá nezverejnila nijaké informácie o totožnosti ani štátnej príslušnosti utopenej. Podľa viacerých nórskych médií však ide o Američanku, dvadsiatničku.



Do záchrannej operácie nasadili vrtuľníky, záchranárske člny aj niekoľko lodí, ktoré počas noci bojovali s vysokými vlnami aj silným vetrom. Z vody sa im podarilo vytiahnuť aj päť ľudí, ktorí sú podľa vyhlásenia záchranárov v poriadku.



Desaťmetrová replika vikinskej lode poháňaná len plachtami a veslami vyslala ešte v utorok večer tiesňové volanie. To po príchode záchranných člnov aj vrtuľníka najskôr údajne mylne považovali za falošný poplach, napísal nórsky denník Verdens Gang (VG). Rozsiahla záchranná operácia sa podľa informácií tohto média začala až o hodinu neskôr, po prijatí ďalšieho tiesňového volania.



K nehode došlo približne 100 kilometrov od západného pobrežia Nórska. Podľa VG sa loď v tom čase plavila z dánskych Faerských ostrovov do nórskeho Alesundu, pričom jej pasažiermi boli dobrodruhovia z Faerských ostrovov, Švajčiarska aj USA, ktorí sa takto pokúšali napodobiť plavbu Vikingov spred vyše 1000 rokov.