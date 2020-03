Pri potopení riečneho trajektu na prítoku Amazonky zahynulo 13 ľudí

Sao Paulo 2. marca (TASR) - Najmenej 13 ľudí zahynulo pri potopení riečnej prevoznej lode v oblasti Amazonského dažďového pralesa. V pondelok o tom informovali brazílske úrady, keď im situáciu opísali preživší ľudia, ktorým sa v panike podarilo uniknúť z potápajúcej sa lode.



Na dvojposchodový riečny trajekt nastúpilo postupne hore prúdom rieky Jari, ktorá je prítokom Amazonky, približne 70 pasažierov. Pri tomto počte v sobotu na svitaní sa prevozná loď zrazu začala prevracať, spresnila tlačová agentúra AFP.



Úrady oznámili, že zachránili 46 ľudí. Nebolo jasné, koľko ďalších cestujúcich bolo nezvestných.



Brazílske námorné sily uviedli, že spustili vyšetrovanie nehody, ktorej príčina je zatiaľ neznáma.



Preživšia Vanderleia Monteirová povedala, že loď s názvom Anna Karoline III sa zrejme dostala do problémov, keď sa okolo nej plavila iná loď a pokúšala sa zakotviť, čo je bežná prax prevozných lodí na Amazonke a jej prítokoch.



Niekto skríkol "Potápa sa!" a do niekoľkých sekúnd sa loď prevrátila, uviedla pasažierka pre brazílsky spravodajský portál G1. Žene sa podarilo uniknúť s manželom a 11-ročným synom.



"Ušli sme cez okno. Bolo to ako z filmu. Prúd nás rýchlo niesol dolu riekou a videli sme, ako sa loď v diaľke potápa. Potom nás zachránila iná loď," dodala.



Anna Karoline III sa vydala na plavbu v piatok popoludní z mesta Macapá, metropoly štátu Amapá na severovýchode Brazílie. Smerovala do Santaréma v susednom štáte Pará, čo je približne 36-hodinová plavba. Záchranným vrtuľníkom trvalo okolo deväť hodín, kým na miesto prišli, pretože táto oblasť je veľmi odľahlá.