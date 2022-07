Pri potýčkach medzi milíciami v Líbyi zahynulo 16 ľudí

Tripolis 23. júla (TASR) - V dôsledku najnovších politicky motivovaných násilností v líbyjskom hlavnom meste Tripolis prišlo o život najmenej 16 ľudí a ďalších 52 ich bolo zranených, informovala v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na údaje zverejnené líbyjským ministerstvom zdravotníctva.



Boje vypukli vo štvrtok večer a trvali do piatkového popoludnia. Došlo k nim medzi dvoma ozbrojenými skupinami, ktoré majú na západe vojnou zmietanej krajiny veľký vplyv: medzi jednotkami zoskupenia al-Radá a Tripoliskou revolučnou brigádou.



Viaceré zdroje uviedli, že boje, ktoré sa rozšírili do niekoľkých štvrtí hlavného mesta, vyvolalo zadržanie bojovníka jednej skupiny príslušníkmi druhého zoskupenia.



V nadväznosti na tieto incidenty predseda vlády v Tripolise Abdal Hamíd Dbaíbá suspendoval ministra vnútra Chálida Mazina a až do odvolania poveril výkonom tejto funkcie ministra pre miestnu samosprávu Bádira Eddineho at-Tumiho.



Líbya je už roky rozdelená medzi súperiace vlády - jedna pôsobí na západe a druhá na východe. Každú podporujú dobre vyzbrojené milície a zahraničné vlády. Severoafrická krajina je v stave chaosu od roku 2011, keď bol počas povstania podporovaného NATO zvrhnutý a neskôr zabitý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí.