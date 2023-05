Pri potýčkach na hraniciach s Arménskom zahynul azerbajdžanský vojak

Baku 11. mája (TASR) - Azerbajdžan vo štvrtok uviedol, že jeden z jeho vojakov prišiel o život pri ozbrojených potýčkach na hraniciach s Arménskom, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



K potýčkam došlo len niekoľko dní pred Európskou úniou sprostredkovanými rokovaniami, ktoré sú zamerané na vyriešenie dlhodobého územného sporu medzi Arménskom a Azerbajdžanom.



"Vojak azerbajdžanskej armády bol zabitý po provokácii zo strany arménskych síl," uviedlo vo vyhlásení azerbajdžanské ministerstvo obrany bez uvedenia ďalších podrobností.



Arménska strana informovala, že pri pohraničných potýčkach utrpeli zranenia štyria príslušníci jej ozbrojených síl.



Arménsko a Azerbajdžan sa už niekoľko desaťročí sporia o Náhorný Karabach, ktorý je formálne súčasťou Azerbajdžanu, no žijú tam prevažne Arméni. Obe krajiny viedli o tento región dve vojny, ktoré si vyžiadali desaťtisíce obetí.



Napätie medzi oboma krajinami opäť vzrástlo po tom, ako Azerbajdžan v apríli zriadil kontrolné stanovište v Lačinskom koridore, ktorý je jedinou pozemnou cestou spájajúcou Náhorný Karabach s Arménskom. Arménsko to odsúdilo ako porušenie najnovšieho prímeria.



Predseda Európskej rady Charles Michel 9. mája oznámil, že lídri Arménska a Azerbajdžanu budú v nedeľu rokovať v Bruseli o dosiahnutí mierovej dohody, ktorá by ukončila ich spor o Náhorný Karabach. Michel v oficiálnom vyhlásení potvrdil, že bude hostiť arménskeho premiéra Nikolu Pašinjana a azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva v rámci úsilia EÚ "podporiť stabilitu na južnom Kaukaze a normalizáciu (vzťahov) medzi oboma krajinami".