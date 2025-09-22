< sekcia Zahraničie
Pri potýčkach na proteste v Manile zadržali vyše 200 ľudí
Zadržaných bolo podľa prvotných správ dovedna prinajmenšom 216 ľudí vrátane najmenej 88 maloletých osôb.
Autor TASR
Manila 22. septembra (TASR) - Vyše 200 ľudí zadržala polícia pri potýčkach, ktoré vypukli na inak pokojných nedeľných protikorupčných protestoch vo filipínskej metropole Manila. Oznámil to v pondelok jej hovorca, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Zadržaných bolo podľa prvotných správ dovedna prinajmenšom 216 ľudí vrátane najmenej 88 maloletých osôb. Primátor Manily Isko Moreno uviedol, že najmladším zadržaným bol 12-ročný chlapec.
K potýčkam došlo po tom, ako časť prevažne mladých demonštrantov začala na policajtov hádzať kamene. Polícia odpovedala vodnými delami i ohlušujúcimi sirénami.
Tisíce Filipíncov vyšli v nedeľu do ulíc Manily vyjadriť svoj hnev v súvislosti so škandálom týkajúcim sa podvodných protipovodňových projektov, pre ktoré krajina prišla o miliardy eur. Počas vyšetrovania podvodu, do ktorého je zaplatených viacero miestnych politikov, už zo svojich funkcií odstúpili vedúci predstavitelia oboch komôr Kongresu.
Prevažne pokojnú demonštráciu, na ktorej sa zúčastnili aj rodiny s deťmi, aktivisti, duchovní či politici, narušili a čiastočne zatienili pouličné nepokoje. Počas nich zapaľovali najmä mladí demonštranti policajné vozidlá a rozbili napríklad aj okná na miestnom policajnom veliteľstve.
Nateraz nie je zrejmé, čo nešlo o najatých provokatérov. „Dosiaľ nikto z nich neprezradil dôvody svojho konania ani to, či im za to niekto zaplatil,“ povedala AFP hovorkyňa miestnej polície s tým, že polícia sa snaží tieto okolnosti objasniť. Podľa pondelňajšieho vyjadrenia ministerstva zdravotníctva bolo po zmienených potýčkach len do jednej z nemocníc v Manile privezených približne 50 ľudí. Zranených bolo aj najmenej 93 policajtov..
Filipínske ministerstvo financií nedávno odhadlo, že krajina v rokoch 2023 až 2025 prišla až 118,5 miliardy pesos (zhruba 1,8 miliardy dolárov) pre korupciu v zmienených projektoch protipovodňovej ochrany. Organizácia Greenpeace tvrdí, že skutočná strata je podstatne vyššia a zrejme sa blíži až k 18 miliardám eur.
Na Filipínach sa v pondelok očakáva príchod supertajfúnu Ragasa sprevádzaného záplavami. Túto ostrovnú krajinu každoročne zasiahne v priemere 20 silných búrok a tajfúnov a milióny ľudí, žijúci v oblastiach náchylnejších na ich výskyt, sú aj pre to v stave nepretržitej chudoby. Vedci pritom varujú, že v dôsledku otepľovania sú búrky i tajfúny stále ničivejšie.
