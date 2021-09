Pri potýčkach Talibanu s protestujúcimi sa zranila jedna osoba

Kábul 4. septembra (TASR) - Najmenej jedna osoba sa zranila v Kábule počas sobotňajšieho protestu proti porušovaniu práv žien po tom, ako sa tam skupina viac ako desiatich Afganiek dostala do potýčky s ozbrojenými bojovníkmi Talibanu. Informovala o tom agentúra DPA.



Na záberoch zverejnených miestnymi médiami je vidieť ženu s krvácajúcou ranou na hlave. Na záberoch zo sociálnych sietí je zas vidieť, ako niektoré ženy kašlú, čo podľa DPA naznačuje, že proti nim talibovia zrejme použili slzotvorný plyn. Ďalšie ženy zas tvrdili, že ich zbili.



Afganky už dva dni neďaleko prezidentského paláca v Kábule ovládanom Talibanom obhajujú práva žien a žiadajú rovnosť, spravodlivosť a demokraciu. Na sobotňajšom proteste držali okrem iných transparenty s nápismi "Nie sme ženy z 90. rokov", píše DPA.



Taliban ovládol Afganistan 15. augusta po tom, ako sa zmocnil hlavného mesta Kábul. V súčasnosti hnutie rokuje o zostavení novej vlády. Už skôr uviedlo, že jej súčasťou by mali byť aj ženy.



Taliban už avizoval, že jeho vládnutie bude umiernenejšie ako v rokoch 1996-2001. Režim Talibanu bol a je známy vlastnou interpretáciou islamského práva a ponižujúcim zaobchádzaním so ženami, ktoré sa svojho času nesmeli vzdelávať ani voľne pohybovať na verejnosti. Po nedávnom ovládnutí Afganistanu však Taliban deklaroval, že jeho vláda bude "inkluzívnejšia".



Mnohí sú však skeptickí ohľadom toho, či Taliban skutočne zmenil svoj postoj k ženám, alebo ide iba o krátkodobé úsilie, aby hnutie dosiahlo uznanie od medzinárodného spoločenstva.