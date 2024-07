Pri potýčkach v Bangládeši utrpelo zranenia vyše 300 policajtov

Dháka 20. júla (TASR) - Najmenej 300 bangladéšskych policajtov utrpelo zranenia počas piatkových potýčok s demonštrantmi na viacerých miestach v hlavnom meste Dháka, uviedli v sobotu tamojšie policajné zdroje. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



"Najmenej 150 policajtov bolo hospitalizovaných. Ďalším 150 bola poskytnutá prvá pomoc," uviedla metropolitná polícia v Dháke s tým, že policajné sily bojovali so "státisícmi" protestujúcich.



V sobotu sa v prázdnych uliciach bangladéšskeho hlavného mesta pohybovali policajné hliadky i vojaci a v platnosti bol aj zákaz vychádzania.



Tohtotýždňové protesty študentov za to, aby štát prestal vyčleňovať 30 percent štátnych pracovných miest pre rodiny ľudí, ktorí bojovali vo vojne za nezávislosť od Pakistanu v roku 1971, si už vyžiadali vyše sto obetí na životoch a tisíce zranených. Protesty pokračovali aj napriek zákazu zhromažďovania sa na verejnosti.



Od štvrtka je v platnosti aj pozastavenie internetových a textových služieb, čo Bangladéš odrezalo od zvyšku sveta, píše Reuters.



Zákaz vychádzania potrvá do nedele predpoludnia miestneho času a vláda v Dháke následne zváži ďalšie kroky.



Protesty sú tiež poháňané vysokou nezamestnanosťou mladých, ktorí tvoria zhruba jednu pätinu 170-miliónovej populácie krajiny.



Medzinárodné ľudskoprávne skupiny kritizovali pozastavenie internetových služieb i kroky bezpečnostných zložiek. Európska únia vyjadrila hlboké znepokojenie v súvislosti s vlnou násilia a stratami na životoch.