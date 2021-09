Pri potýčkach v Jemene zahynulo vyše 50 príslušníkov provládnych síl

Dubaj 16. septembra (TASR) - Najmenej 50 vzbúrencov a príslušníkov jemenských provládnych jednotiek zahynulo dohromady za uplynulých 24 hodín pri potýčkach v provincii Bajdá v strednej časti Jemenu. Uviedli to vo štvrtok tamojšie vládne a armádne zdroje, ktoré citovala agentúra AFP.



Medzi obeťami bol podľa nich aj vysokopostavený armádny dôstojník. "Plukovník a 19 ďalších príslušníkov provládnych síl zahynulo za uplynulých 24 hodín v bojoch proti húsijským vzbúrencom v okrese Bajdá (v rovnomennej provincii)," uviedli zdroje z jemenskej armády s tým, že o život prišlo aj 30 rebelov. Húsijskí vzbúrenci len zriedka hlásia počty obetí, tento počet však potvrdili aj ďalšie vojenské zdroje, píše AFP.



Iránom podporovaní povstalci dosiahli v uplynulých týždňoch pokrok v provincii Bajdá, pričom bojujú aj o ovládnutie severného strategického mesta Marib.



Húsíovia už vo februári vystupňovali svoje úsilie o obsadenie Maribu, ktorý je poslednou baštou jemenskej vlády na severe krajiny. Boje si na oboch stranách vyžiadali stovky obetí. Ovládnutie rovnomennej a na ropu bohatej provincie by posilnilo pozíciu Húsíov pri mierových rokovaniach, konštatuje AFP.



Bitka o Marib vyvoláva aj obavy z humanitárnej katastrofy. Množstvo Jemenčanov totiž do oblasti ušlo pred bojmi v ostatných častiach krajiny. Konflikt v Jemene vypukol v roku 2014, keď Húsíovia obsadili metropolu Saná. Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou vstúpila do konfliktu na strane vládnych síl na jar 2015 a v lete 2016 zablokovala medzinárodné lety na letisko v Saná.



Do saudskoarabského Rijádu pricestoval v stredu Hans Grundberg, nový vyslanec Organizácie Spojených národov (OSN) pre Jemen, aby sa stretol s jemenskými a saudskoarabskými predstaviteľmi.