Pri potýčke so Srbmi v Kosove bolo zranených asi 25 príslušníkov KFOR

Zvečan 29. mája (TASR) - Asi 25 vojakov nasadených v mierovej misii KFOR pod vedením NATO v Kosove utrpelo v pondelok zranenia pri zrážkach so srbskými demonštrantmi, ktorí požadovali odvolanie nedávno zvolených starostov z radov etnických Albáncov. S odvolaním sa na KFOR o tom informovala agentúra AFP.



Srbi sa v obci Zvečan dostali do potýčok s miestnou políciou už ráno. Popoludní vojaci KFOR vyzvali Srbov, aby uvoľnili cestu dvom vozidlám kosovských špeciálnych policajných jednotiek.



Vojaci potom podľa svedkov a miestnych médií použili slzotvorný plyn a omračujúce granáty, aby takto ochránili kosovských policajtov vo vozidlách i na rozohnanie protestujúcich. Zhromaždení Srbi odpovedali hádzaním kameňov a iných tvrdých predmetov.



Sily KFOR vo vyhlásení spresnili, že v dôsledku toho niekoľko vojakov talianskeho a maďarského kontingentu KFOR utrpelo zranenia ako zlomeniny a popáleniny v dôsledku výbuchu zápalných zariadení.



Aliancia NATO vo svojom vyhlásení dôrazne odsúdila "nevyprovokované útoky" proti jednotkám KFOR a dodala, že "takéto útoky sú absolútne neprijateľné".



Napätie v Kosove sa zvýšilo počas uplynulého týždňa. Srbsko následne uviedlo svoju armádu do stavu vysokej pohotovosti a na hranice s Kosovom, ktoré v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť od Belehradu, vyslalo armádne posily,



Spojené štáty a Európska únia zintenzívnili svoje snahy pomôcť pri riešení kosovsko-srbského sporu v obave z ďalšej nestability v Európe - v čase, keď na Ukrajine naďalej zúri vojna rozpútaná Ruskom.



EÚ dala Srbsku aj Kosovu jasne najavo, že musia normalizovať svoje vzťahy, ak chcú dosiahnuť nejaký pokrok smerom k vstupu do bloku, konštatovala agentúra AP.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok označil situáciu v Kosove za "znepokojujúcu" a obvinil USA a NATO z toho, že si nárokujú dominanciu v tejto časti sveta.



"V strede Európy, na mieste, kde NATO v roku 1999 uskutočnilo agresiu proti Juhoslávii, sa schyľuje k veľkému 'výbuchu'," varoval Lavrov vo vyhlásení v kenskej metropole Nairobi, kam pricestoval na vopred nemedializovanú návštevu.