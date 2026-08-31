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Pri potýčke utrpelo zranenia najmenej sedem ľudí

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na mieste zasahovalo veľké množstvo policajtov.

Autor TASR
Hannover 31. augusta (TASR) - Najmenej sedem ľudí utrpelo v nedeľu zranenia pri potýčke v meste Hessisch Oldendorf juhozápadne od Hannoveru na severe Nemecka. Podľa svedkov utrpeli zranení bodné aj strelné poranenia, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.

Niekoľko ľudí tiež zrazili autá, uviedla polícia. Podozriví z miesta činu ušli, neskôr však policajti zadržali dvoch ľudí.

Polícia predpokladá, že pravdepodobní páchatelia mali vzťah k zraneným. Okolnosti a motív incidentu naďalej vyšetruje.

Na mieste zasahovalo veľké množstvo policajtov. Zvýšená prítomnosť policajných hliadok bola aj v okolí nemocnice v Hamelne, kam previezli zranených.
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