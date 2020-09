Pri povodniach spôsobených medikánom v Grécku zahynuli dvaja ľudia

Atény 19. septembra (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a jedna žena je nezvestná v gréckom kraji Tesália, kde v noci na sobotu vyčíňala búrka podobná hurikánu - tzv. medikán - a spôsobila povodne. Informovala o tom agentúra AFP.



Obeťami sú podľa gréckych úradov staršia žena, ktorej telo našli v jej zatopenom dome, a 63-ročný pastier, ktorého strhla povodeň. Nezvestná žena údajne neuposlúchla inštrukcie požiarnikov a policajtov a vošla autom do oblasti, kde most preklenuje rieku.



Pojem medikán je vytvorený zo slov mediteránny a hurikán. Je to hlboká stredomorská tlaková níž pripomínajúca hurikán.



Grécki požiarnici skoro ráno v sobotu uviedli, že zaznamenali takmer 2500 telefonátov od obyvateľov stredného a západného Grécka.



Občania hlásili spadnuté stromy, ktoré spôsobili majetkové škody alebo zablokovali cesty, ako aj to, že následkom smršte zostali uviaznutí. Požiarnici ďalej uviedli, že zachránili viac ako 600 ľudí, informuje agentúra AP.



Grécka železničná spoločnosť TrainOSE oznámila, že zrušila vlakové spoje medzi severom a juhom krajiny.



Rieka neďaleko tesálskeho mesta Muzaki sa následkom búrky vyliala z koryta a poškodila najmenej dva mosty a viacero budov, vrátane miestneho zdravotníckeho strediska. Časti zasiahnutej oblasti sú v súčasnosti bez elektriny.