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Pri požiari bytového domu v Antverpách prišlo o život niekoľko ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V zasiahnutej budove žije viac ako 200 ľudí a záchranári obyvateľov evakuovali.

Autor TASR
Brusel 1. júla (TASR) - Niekoľko ľudí zahynulo v stredu pri požiari v bytovom dome v belgickom meste Antverpy, oznámila tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.

Hasiči dostali v stredu o 9.53 h hlásenie o „veľkom požiari“ na ôsmom poschodí desaťposchodového bytového domu v mestskej štvrti Linkeroever. Zahynul pri ňom neupresnený počet ľudí a ďalší utrpeli zranenia. Na mieste zasahujú viaceré hasičské jednotky, polícia a špecializovaná dronová jednotka.

V zasiahnutej budove žije viac ako 200 ľudí a záchranári obyvateľov evakuovali.

„Žiadame obyvateľov zasiahnutých dymom, aby zatvorili okná a dvere a v prípade potreby vypli vzduchotechniku,“ dodala polícia, podľa ktorej sa hasiči snažia uhasiť požiar v náročných podmienkach, vzhľadom na jeho rozsah a intenzitu.
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