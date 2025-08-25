Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri požiari bytu v Čadci sa jeden človek intoxikoval splodinami

Snímka HaZZ. Foto: HaZZ

Autor TASR
Čadca 25. augusta (TASR) - Čadčianski hasiči zasahovali v pondelok krátko po polnoci pri požiari bytu v bytovom dome v Čadci. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, jedna osoba sa intoxikovala splodinami horenia.

Doplnilo, že príčinou požiaru bola nedbanlivosť. „Hasiči po príchode na miesto udalosti zistili, že v byte došlo k výbuchu počas prípravy jedla na elektrickom sporáku. Hasiči v autonómnych dýchacích priestoroch vypli elektrický sporák aj prívod elektrickej energie do bytu. Vykonali prieskum pomocou termokamery a odvetrali priestory,“ priblížilo krajské riaditeľstvo.



Následkom požiaru vznikla majiteľovi bytu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na sumu 4500 eur.
