Pri požiari chovnej farmy zahynulo približne 500 ošípaných

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

Autor TASR
Berlín 27. januára (TASR) - Približne 500 ošípaných uhynulo v utorok pri požiari chovnej farmy v meste Riedstadt na juhozápade Nemecka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

V maštali v meste Riedstadt južne od Frankfurtu nad Mohanom sa v čase požiaru nachádzalo celkovo približne 900 zvierat, uviedla polícia. „Niektoré zvieratá, ktoré prežili, museli byť na mieste utratené,“ dodala.

Plamene sa začali šíriť ešte v pondelok večer a medzičasom sa ich hasičom podarilo uhasiť. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Škoda na majetku sa odhaduje na niekoľko stoviek tisíc eur.
