Pri požiari na hydinovej farme uhynuli tisíce kurčiat
Požiar vypukol v pondelok nadránom v okrese Hemmersdorf.
Autor TASR
Berlín 25. mája (TASR) - Pri požiari na hydinovej farme v spolkovej krajine Sársko na západe Nemecka zahynulo niekoľko tisíc kurčiat, informovali tamojšie úrady. TASR o tom píše na základe agentúry DPA.
Požiar vypukol v pondelok nadránom v okrese Hemmersdorf. Podľa predbežného vyšetrovania sa škoda odhaduje na približne jeden milión eur, uviedla polícia. Na farme chovali okolo 7000 kurčiat, väčšina z nich uhynula.
Ako potvrdila polícia, keď na miesto dorazili hasiči, budovy už boli v plameňoch a požiar pod kontrolu dostali až po niekoľkých hodinách. Jeho príčina je zatiaľ neznáma.
