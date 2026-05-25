Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Zahraničie

Pri požiari na hydinovej farme uhynuli tisíce kurčiat

.
Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Požiar vypukol v pondelok nadránom v okrese Hemmersdorf.

Autor TASR
Berlín 25. mája (TASR) - Pri požiari na hydinovej farme v spolkovej krajine Sársko na západe Nemecka zahynulo niekoľko tisíc kurčiat, informovali tamojšie úrady. TASR o tom píše na základe agentúry DPA.

Požiar vypukol v pondelok nadránom v okrese Hemmersdorf. Podľa predbežného vyšetrovania sa škoda odhaduje na približne jeden milión eur, uviedla polícia. Na farme chovali okolo 7000 kurčiat, väčšina z nich uhynula.

Ako potvrdila polícia, keď na miesto dorazili hasiči, budovy už boli v plameňoch a požiar pod kontrolu dostali až po niekoľkých hodinách. Jeho príčina je zatiaľ neznáma.
.

Neprehliadnite

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť

Prezident sa rozlúčil s dvomi generálmi odchádzajúcimi do výslužby

TÝŽDENNÍK: Poslanci po novom

ONLINE MS 2026: Šiesty zápas SR: Slovensko - Kanada