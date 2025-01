Pri požiari na trhu na severe Číny zahynulo osem ľudí

Peking 4. januára (TASR) - Pri požiari na trhu na severe Číny v sobotu zahynulo osem ľudí a ďalších 15 utrpelo zranenia. Zranených previezli do nemocnice na ošetrenie a podľa miestnych úradov momentálne nie sú v ohrození života, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Požiar na tržnici Li-kuang v meste Čang-ťia-kchou vypukol o približne 08.40 h miestneho času (01.40 h SEČ). Uhasený bol o hodinu a pól neskôr. Príčina jeho vzniku sa podľa úradov vyšetruje.



Čang-ťia-kchou leží severozápadne od Pekingu a bolo jedným z čínskych miest, v ktorých sa konali športové podujatia počas zimných olympijských hier v roku 2022.



Požiare so smrteľnými následkami sú v Číne pomerne časté, píše AFP, podľa ktorej je to kvôli nedôsledným stavebným predpisom a podobne nedbanlivému prístupu k bezpečnosti na pracovisku.



Agentúra pripomenula, že po októbrovom požiari vo veľkomeste Čcheng-tu hospitalizovali 24 ľudí s dýchacími ťažkosťami. V júli si zase požiar v nákupnom centre v meste C'-kung vyžiadal 16 mŕtvych.