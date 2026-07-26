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Pri požiari na východe Španielska zahynula jedna osoba

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Pohľad na spálený les po tom, čo ho v sobotu 25. júla 2026 zničil lesný požiar v blízkosti El Tiemblo v provincii Madrid v Španielsku. Foto: TASR/AP

Tento požiar nebol súčasťou rozsiahlych požiarov, ktoré zúria západne od Madridu a ktoré donútili tisíce ľudí k evakuácii.

Autor TASR
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Madrid 26. júla (TASR) - Pri požiari v blízkosti mesta Valencia na východe Španielska zahynula jedna osoba, oznámila v sobotu miestna samospráva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Hasiči dostali požiar v meste Manises pod kontrolu, ale „oheň si žiaľ vyžiadal život jednej osoby“, uviedla samospráva na sieti X bez ďalších podrobností.

Tento požiar nebol súčasťou rozsiahlych požiarov, ktoré zúria západne od Madridu a ktoré donútili tisíce ľudí k evakuácii. Na druhej strane však z nich neboli hlásené žiadne úmrtia.

Miestny hasičský zbor potvrdil obeť a na sieti X zverejnil videá, na ktorých hasiči bojujú s plameňmi pomocou hadíc a vrtuľníkov. Dodal, že v starostlivosti lekárov je niekoľko ľudí so zdravotnými ťažkosťami, pretože sa nadýchali dymu.

Médiá s odvolaním sa na miestne úrady informovali o ďalšom požiari v provincii Castellón v regióne Valencia.
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